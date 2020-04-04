Курган, 4 апреля 2020, 04:22 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков не фантазировать по поводу закрытия границ региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Ограничение межрегионального сообщения осуществляется только с согласия правительства РФ, сообщил глава Зауралья в своём аккаунте в Instagram.
Шумков отметил, что с правительством РФ на сегодня согласовано сокращение авиационных рейсов.
https://www.instagram.com/p/B-hyNAlpohW/
Транспортное сообщение может быть лишь частично ограничено и только в сфере пассажирских перевозок, пояснил Шумков землякам.