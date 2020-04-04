Нью-Йорк, США, , 04:13 — REGNUM Власти города Нью-Йорк набирают среди жителей медработников-добровольцев для работы в больницах и борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующие текстовые сообщения получили на мобильные телефоны все жители города.

«Внимание всем медицинским работникам: Нью-Йорк набирает медработников, обладающих лицензией, для работы в медицинских учреждениях, испытывающих недостаток кадров», — говорится в сообщении.

Желающие записаться добровольцем могут пройти по приложенной ссылке на сайт правительства Нью-Йорка. Также в городе идет набор обычных волонтеров, готовых помогать городским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 апреля в Нью-Йорке подтвердили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Также увеличилось и количество летальных случаев заболевания до 2935.

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