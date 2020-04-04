Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Разработчики игры Pokemon Go, созданной на основе технологии дополненной реальности, объявили, что в ней пройдёт весенний ивент (внутриигровое событие). Об этом 4 апреля сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1246129596766003200

Компания Niantic сообщила подробности на сайте проекта. Геймеры могут ожидать появления в игре уникальных вариантов покемонов, увеличения шансов получения покемонов и другие бонусы. Ивент пройдёт с 9 по 16 апреля 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Niantic приобрела стартап, специализирующийся на создании 3D-карт Земли. Ожидается, что новое приобретение компании позволит ей внести серьёзные изменения в свои игры на основе дополненной реальности.

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