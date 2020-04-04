Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Количество умерших от последствий заболевания COVID-19 в США достигло 7077 человек, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

При этом всего в стране подтверждено 273 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в американском штате Нью-Йорк составляет 102 863 человек, из них скончались — 2935.

Читайте ранее в этом сюжете: Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило миллион