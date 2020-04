Токио, , 03:54 — REGNUM Гемдизайнер Хидео Кодзима в очередном интервью журналистам вновь заявил, что он хочет создать игру в жанре хоррора. Об этом 4 апреля сообщил портал We Got This Covered.

«Я легко пугаюсь, поэтому я уверен, что смогу создать что-то более ужасное, чем другие», — сказал Кодзима, добавив, что он боится темноты и представляет в ней тени призраков.

Издание напомнило: геймдизайнер говорил примерно то же самое в ноябре 2019 года. Автор статьи также отметил, что сегодня даже невозможно предугадать, что именно в итоге выпустит Кодзима, известный своим нестандартным подходом к видеоиграм.

Предстоящая видеоигра Хидео Кодзимы станет вторым проектом, который выпустит его студия Kojima Productions. Он открыл собственную студию после того, как в 2015 году покинул компанию Konami из-затворческих разногласий, возникших при разработке игры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

