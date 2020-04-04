Самара, , 03:43 — REGNUM Решение продлить режим полной самоизоляции на территории Самарской области до 12 апреля включительно принято властями региона, 3 апреля сообщается на сайте областного правительства.

Для жителей области, чей возраст больше 65 лет, режим изоляции будет действовать до 30 апреля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля в Самаре из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции изменен график работы метрополитена.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Самаре изменили время работы метро