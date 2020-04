Токио, , 03:39 — REGNUM Ремейк популярной игры Resident Evil 4 может выйти уже в 2021 году. Об этом 4 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что Capcom разрабатывает этото проект в тайне и его предварительная дата релиза запланирована на 2021 год. К сожалению, они не предоставили больше никакой информации об этом проекте и о том, чего могут ожидать поклонники игровой серии.

Напомним, релиз ремейка третьей части Resident Evil состоялся 3 апреля 2020 года. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

