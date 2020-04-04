Сиэтл, США, , 03:08 — REGNUM Компания Amazon планирует в 2020 году запустить собственный игровой потоковый облачный сервис. Об этом 3 апреля сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что проект будет называться Project Tempo и его ранняя версия может быть представлена уже до конца 2020 года. Однако источники отмечают, что эпидемия коронавируса и карантинные меры могут в итоге сдвинуть дату его запуска на 2021 год.

Ранее стало известно, что подразделения Amazon занимаются разработкой трёх проектов: массовой многопользовательской игры (MMO) New World, командного шутера (игра, в которой упор сделан на применении огнетрельного оружия) Crucible и MMO по миру «Властелина колец». Последняя пока не имеет официального названия и даты релиза.

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