Берлин, , 02:57 — REGNUM 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались для берлинской полиции, были перехвачены в столице Таиланда и отправлены в США, 3 апреля сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя сената Берлина Андреаса Гайзеля.

Гайзель заявил, что данное происшествие нельзя расценивать иначе как пиратство. Он обратился к федеральным властям ФРГ с просьбой потребовать от США соблюдения международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что США перекупили у Китая около 400 тыс. медицинских масок, которые были заказаны для французских больниц и домов престарелых. Американская сторона заплатила китайским производителям за груз в три раза больше, используя наличный расчет.

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