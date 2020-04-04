Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Видеостриминговый сервис Mixer отправил всем своим партнёрским стримерам $100, предположительно, в качестве материальной поддержки во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом 4 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что подарок стал для пользователей платформы полной неожиданностью, при этом администрация Mixer никак не прокомментировала произошедшее. Многие стримеры опубликовали в соцсетях слова благодарости по этому поводу.

Некоторые из них предположили, что таким образом Mixer решила помочь людям, испытывающим проблемы в связи с самоизоляцией из-за эпидемии коронавируса.

https://twitter.com/SassyKittencx/status/1245811868846960640

https://twitter.com/Greenskull/status/1245815769851625472

https://twitter.com/lindsywood7/status/1245835647287427072

Видеостриминговая платформа Mixer была запущена 5 января 2016 года. Первоначально сервис назывался Beam, его приобрела компания Microsoft в августе 2016 года. Новое название он получил в мае 2017-го.

Читайте ранее в этом сюжете: 600 часов за месяц: геймерша из России установила новый рекорд Twitch