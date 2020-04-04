Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не намерен носить медицинскую маску в качестве меры защиты от коронавирусной инфекции, так как это не соответствует его статусу главы государства. Об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме.

«Знаете, сидеть в Овальном кабинете за замечательным, великим столом «Резолют» и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев… даже не знаю, это не по мне», — объясни он.

Трамп подчеркнул, что ношение медицинской маски является не обязательной, а рекомендательной мерой по защите от коронавируса нового типа. Он добавил, что, возможно, в будущем изменит свое мнение, если ситуация с заболеванием в стране не улучшится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что любого человека перед встречей с президентом США Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом, будут проверять на наличие коронавируса.

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