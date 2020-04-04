Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Rockstar Games объявила, что все геймеры, которые будут зайдут в Grand Theft Auto Online в апреле 2020 года смогут получить в игре $500 тыc. Об этом компания написала 3 апреля на своей официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1246105640285753344

Разработчики сообщили, что это будет единовременный подарок всем игрокам. При входе в GTA Online $500 тыс. будут отправлены на их счёт в Maze Bank, отмечается, что перевод может занять до 7 дней.

GTA Online — это многопользовательская версия Grand Theft Auto V, релиз которой состоялся 1 октября 2013 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России в продажу выйдет книга «Потрачено. Беспредельная история GTA», авторы которой расскажут читателям о том, как создавалась эта популярная игра.

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