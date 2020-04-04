Лондон, , 02:10 — REGNUM Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на Фолклендских (Мальвинских) островах, 3 апреля сообщают власти архипелага на странице в Twitter.

Пациент прибыл на авиабазу ВВС Великобритании Mount Pleasant Complex 31 марта. Его госпитализировали в больницу. Медики отмечают, что состояние пациента стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта первые четыре случая заболевания COVID-19 выявили на Сейшельских островах.

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