Варшава, , 01:59 — REGNUM Еще 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Польше за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба польского минздрава.

Сообщается, что общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике достигло 3266. Количество летальных случаев заражения новым коронавирусом достигло 65. Отмечается, что польская полиция начала штрафовать жителей страны, игнорирующих ограничения, введенные властями на фоне роста числа заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля пресс-секретарь начальника Главного управления полиции Польши Мариуш Чиарка заявил, что полицейские не справляются с ежедневным контролем соблюдения карантина. В связи с этим сотрудники польской полиции будут проверять людей, помещенных на карантин, в выборочном порядке.

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