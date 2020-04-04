Сыктывкар, 4 апреля 2020, 01:48 — REGNUM Решение продлить до 30 апреля режим самоизоляции в Коми в связи с опасностью распространения нового коронавируса приняли власти республики, 3 апреля сообщает пресс-служба главы региона.
Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, на территории Коми зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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