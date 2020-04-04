Тбилиси, , 01:33 — REGNUM Количество пациентов в Грузии, у которых подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 155 человек, 3 апреля сообщается на сайте по мониторингу заболевания.

Еще 5526 человек помещены на карантин, а 344 — находятся под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что эпидемиологическая ситуация в республике ухудшается и необходимо снизить нагрузку на систему здравоохранения страны, переложив часть нагрузки по лечению заболевших COVID-19 на сельских и семейных врачей.

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