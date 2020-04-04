Иерусалим, , 01:21 — REGNUM Еще 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Израиле за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Израиле достигло 7428. В настоящее время в больницах страны находится 681 пациент, из них 113 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ко 2 апреля в Израиле подтвердили 31 летальный случай заражения коронавирусом нового типа. С 1 по 2 апреля в стране умерли еще пять человек от коронавирусной инфекции.

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