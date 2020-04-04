Москва, , 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

По его словам, ждать исчезновения новой коронавирусной инфекции к лету или осени не стоит и человечество будет существовать с ним также как живет с вирусом гриппом или аденовирусом.

Зверев отметил, что, если бы имелись возможности для тестирования большего количества жителей России, то число выявленных случаев заражения оказалось бы выше, и на этом фоне снизился бы показатель летальности.

Академик считает, что реальный процент смертности от COVID-19 составляет не пять процентов, а меньше, чем при вирусе гриппа, и что от последнего в этом году в США скончалось больше людей, чем от коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов в интервью «Известиям» заявил, что человечество не сможет полностью победить новый коронавирус.

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