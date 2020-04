Москва, , 00:57 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса и введённых из-за этого карантинных мер многие издатели и онлайн-магазины видеоигр стали предагать различные акции. О том, во что можно поиграть на карантине 4 апреля сообщает ИА REGNUM.

Компания Ubisoft объявила, что в рамках месячной программы она будет предоставлять доступ к различным играм. Сейчас геймеры могут бесплатно получить Might & Magic: Chess Royale и Rabbids Coding. Издатель также проводит весеннюю распродажу 311 игр и дополнений (DLC).

Epic Games Store до 9 апреля 2020 года предлагает бесплатно скачать Drawful 2, Gone Home, Hob и Totally Reliable Delivery Service. c 9 апреля пользователи сервиса смогут добавить в библиотеку Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

Steam пока не предлагает бесплатно получить какие-то популярные платные игры сидящим на карантине геймерам, однако предоставляет множество скидок на различные позиции.

Аналогичным образом дела обстоят в GOG. До 5 апреля 2020 года (до 16:00 по московскому времени) все желающие могут бесплатно скачать научно-фантастическую игру на выживание SYMMETRY.

23 марта 2020 года компания Mail.ru Group запустила акцию «ИграемДома», на которую, как отмечается, было выделено 200 млн рублей, и к которой присоединились соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и сервис MY. Games. Стоит отметить, что большинство игр сервиса Mail.ru Group бесплатные, поэтому компаний решила предложить геймерам различные внутриигровые награды и подарки.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсирована вторая часть «пиксельной» игры Rogue Legacy