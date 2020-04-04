Багдад, , 00:54 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ираке составило 820, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

По их данным, за последние сутки было выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них пять — в Багдаде. Отмечается, что с начала пандемии в стране умерли 54 человека, а также 226 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля минздрав Ирака назвал число зараженных коронавирусом в иракском Курдистане. По его данным, в этом регионе подтверждены 190 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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