Маскат, , 00:48 — REGNUM 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Омане за прошедшие сутки, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что все новые пациенты — граждане Омана. Также сообщается, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 252. За все время пандемии коронавируса в султанате скончался всего один человек от заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, первый летальный случай от заболевания COVID-19 подтвердили в Омане 31 марта. Первым умершим пациентом в стране стал 72-летний мужчина.

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