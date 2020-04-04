Мурманск, , 00:29 — REGNUM Семь положительных тестов на SARS-CoV-2 получили мурманские медики за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«Предварительно положительные результаты зафиксированы у 5 человек из Апатитов, а также у 2 жителей Заполярного», — сообщили в штабе.

Всего подтверждения ждут 26 положительных тестов. Пока в Мурманской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом: 1 пациент выздоровел и выписан из больницы; 14 человек, в числе которых один ребенок, находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе зараженных оказались трое медиков и города Апатиты. Больницу, в которой они работают, частично закрыли на карантин. Первый случай заражения в Апатитах был выявлен у мужчины, который вернулся с Кубы. Он нарушил режим самоизоляции, после чего вирус был обнаружен у нескольких человек, контактировавших с ним.