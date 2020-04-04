Скопье, , 00:06 — REGNUM Правительство Северной Македонии 3 апреля опубликовало сообщение, в котором подтвердило получение 175,2 миллиона евро от Международного валютного фонда на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, средства будут направлены правительством Северной Македонии на финансирование мер по защите здоровья граждан, а также на макроэкономическую стабилизацию и покрытие социальных расходов, связанных с COVID-19.

Напомним, ранее правительство Северной Македонии заявило о намерении получить свыше полумиллиарда евро кредитов у различных международных организаций на преодоление коронавируса и его социально-экономических последствий.

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