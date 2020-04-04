Рига, , 00:01 — REGNUM Национальная Служба Здоровья (NVD) Латвии предупреждает жителей о недопустимости визита к семейному врачу без предварительной записи, пишет портал LSM.

NVD напоминает, что 25 марта вступило в силу распоряжение министра здравоохранения Илзе Винкеле о частичном ограничении оказания медицинских услуг населению со стороны государственных и частных врачебных заведений.

Теперь, перед визитом к семейному врачу или другому специалисту по полученному ранее направлению, пациент обязан связаться с поликлиникой или медиками по электронной почте или телефону, и выяснить действующий порядок оказания медицинской услуги. В прежнем режиме работает Служба Скорой помощи. Сохраняется режим «Зелёного коридора» для онкологических больных и других операций, направленных на спасение жизни. Все консультации, которые только возможно, медицинские учреждения будут оказывать удалённо. Если медицинская услуга будет оказываться в очном режиме пациенту следует избегать контактов с другими посетителями, в том числе в комнатах ожидания.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Все эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.