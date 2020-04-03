Москва, , 23:59 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило письмо интернет-компаниям с просьбой ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента для снижения нагрузки на сети, передаёт 3 апреля «Российская газета».

В пресс-службу ведомства отметили, что увеличение числа людей, проводящих время дома на фоне мер по борьбе с распространением коронавируса, привели к росту нагрузки на сети связи.

При этом в Минкомсвязи констатировали, что переход абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использование стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению

В связи с этим министерство рекомендовало интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента на сайтах 1080 пикселями на квадратный дюйм при просмотре через веб-браузеры и 720 пикселями на дюйм для мобильных приложений.

Кроме этого, рекомендовано временно отключить на интернет-сайтах и в приложениях функционал автоматического воспроизведения аудиовизуального контента.

Сообщается, что о принятых мерах участники рынка должны проинформировать министерство до 15 апреля.