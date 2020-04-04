Москва, , 00:05 — REGNUM У депутата Московской городской думы, председателя фракции «Единая Россия» Степана Орлова якобы подтверждён коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

Помимо него коронавирус, по слухам, обнаружили у помощников нескольких депутатов различных фракций. При этом у них заболевание протекает в тяжелой форме. О состоянии здоровья Орлова ничего не известно.

«Думу опять закрывают и дезинфицируют — закрыли второй корпус. Что это? Все в шоке, все на карантине. У Орлова, говорят, подтверждённый и медики даже это якобы говорили. И депутаты ходят по думе и говорят, что у Орлова подтверждён коронавирус. Зачем скрывают? Это меня возмущает: вы лучше скажите», — сказала Енгалычева.

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