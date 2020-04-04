Нью-Йорк, США, , 00:00 — REGNUM Несколько десятков граждан России собрались после отмены авиарейса в Москву в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом 3 апреля сообщили журналистам РИА «Новости» по телефону сами пассажиры.

В зале аэропорта находятся около 50 граждан России, прибывших в США на работу, в качестве туристов и в гости к родственникам. Они должны были вылететь на родину самолётом «Аэрофлота», но авиарейс был отменён.

Несколько пожилых граждан отметили, что у них заканчивается запас необходимых лекарств и выразили беспокойство тем, что могут заразиться коронавирусом в Нью-Йорке, который является одним из основных очагов распространения инфекции на территории США.

Также у большинства граждан РФ в аэропорту нет ни антисептиков ни средств индивидуальной защиты, так как их в принципе невозможно найти в городе. Многим гражданам просто негде ночевать, у них на исходе деньги, они ожидают прибытия представителя консульства РФ в Нью-Йорке.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене всех авиарейсов в России, в том числе предназначенных для вывоза российских граждан на родину из-за рубежа.

Читайте ранее в этом сюжете: В ночь на 4 апреля останавливаются все авиарейсы для возвращения граждан РФ