Скопье, , 00:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 3 апреля опубликовало сообщение, согласно которому за последние сутки в стране было выявлено 46 новых случаев коронавируса. Таким образом, уже свыше 400 граждан страны (430) оказались заражены коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за последние сутки жертвами болезнью, вызываемой коронавирусом, стали две пожилых гражданки Северной Македонии в возрасте 68 и 70 лет. Женщины страдали от гипертонии. Ещё десять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Всего 12 жителей Северной Македонии стали жертвами коронавируса, 20 — преодолели болезнь.

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