Приштина, , 00:00 — REGNUM ЕС подготавливает план экономического развития стран Западных Балкан, который будет представлен на саммите ЕС-Западные Балканы, который должен был состояться в мае этого года в Загребе. Об этом сообщил еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели 3 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данный план станет одним из трех шагов, предпринятых Европейской комиссией в рамках реформы процесса переговоров о расширении. Целью данной реформы является эффективная трансформация общества в странах региона и обеспечение достижения странами конкретных результатов в процессе подготовке к вступлению в ЕС.

Оставшиеся два шага предполагают изменение методологии переговоров о расширении ЕС и начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

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