Грозный, , 23:40 — REGNUM Двое пожилых пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии в Чечне. Об этом 3 апреля сообщил в эфире телеканала «Грозный» министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

По данным на 3 апреля, в Чечне насчитывается 40 человек с положительным результатом теста на коронавирус, у 12 из них заражение коронавирусом подтверждено в федеральной лаборатории. При этом сократилось с 861 до 849 количество людей, находящихся под наблюдением медиков, эти жители Чечни прибыли на родину из зарубежных стран.

Все пациенты, по словам Сулейманова, находятся в удовлетворительном состоянии, кроме двоих, возрастом 61 и 83 года. Одна из пациенток была переведена на искусственную вентиляцию лёгких.

На настоящий момент в Чечне зафиксирован один случай летального исхода. Скончалась женщина 82-х лет, накануне прибывшая в Чечню из Москвы.

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