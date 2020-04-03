Тверь, , 23:21 — REGNUM В Тверской области в соответствии с указом президента своевременно приняты все меры для нераспространения коронавируса. Об этом в прямом эфире «России 24» 3 апреля сказал глава региона Игорь Руденя.

«Решением правительства региона с 17 марта введен режим повышенной готовности. Медицинские учреждения оперативно были переведены в режим готовности к приёму людей с подозрением на коронавирус, либо нуждающихся в лечении этого заболевания. На сегодняшний день принят пакет мер, обеспечивающих проведение самоизоляции граждан, поддержку региональной экономики», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил жителей Тверской области за высокую самоорганизованность и сознательность, выполнение требований санитарно-эпидемиологической службы. Отдельно губернатор поблагодарил волонтёров, которые помогают старшему поколению с доставкой на дом продуктов и медикаментов.

По словам Рудени, в регионе принято решение о поддержке и устойчивом развитии экономики: составлен список из 222 предприятий, которые смогут продолжить работу даже в условиях ограничительных мер.

«Кроме того, сформирован дополнительный список муниципальных предприятий, которые также будут работать, и предприятий по видам деятельности, которые будут работать с условием соблюдения эпидемиологических ограничений», — сказал Игорь Руденя.

В правительство региона, отметил губернатор, поступило много обращений представителей бизнеса, которые заявили о необходимости продолжить производственные процессы и коммерческую деятельность даже в период действия строгих профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В качестве примера хотел бы привести Тверской вагоностроительный завод. Его партнеры-смежники, которые работают даже в других субъектах Российской Федерации, на нашей территории они все начинают работать. Мы встретились и об этом переговорили с их руководителями, владельцами предприятий. Основная задача — обеспечить безопасный санитарный режим. Это проверка температуры у всех работников, наличие масок, дезинфицирующих средств на производстве. При соблюдении этих требований предприятия работают», — сказал Игорь Руденя, добавив, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и в отношении ряд субъектов предпринимательской деятельности.

«Во вторник на заседании правительства принимаем решение по утверждению этих видов деятельности. Задача владельцев и сотрудников этих магазинов — обеспечить безопасность. В этом случае они могут работать», — пояснил губернатор.

Игорь Руденя отметил, что в Тверской области не вводились ограничения на работу общественного транспорта.

«Транспорт Верхневолжья» работает, добавлены маршруты и сокращены интервалы движения по тем маршрутам, которые наиболее востребованы. Сегодня министр транспорта с главой города Твери на оперативном совещании докладывали, что у нас на 60% сократился пассажиропоток. Это говорит о том, что наши граждане находятся дома и выходят только при особых обстоятельствах — на работу, в магазин, социальные и лечебные учреждения», — подчеркнул Игорь Руденя.

Салоны автобусов в обязательном порядке проходят дезинфекционную обработку, также санитарные мероприятия проводятся на автовокзале, железнодорожном вокзале и в пригородных электропоездах.

В регионе принят ряд решений в сфере социальной поддержки жителей. Так, в течение апреля будут предоставлены региональные единовременные выплаты ветеранам к Дню Победы, в нерабочие дни ученики начальных классов и другие категории школьников будут обеспечены бесплатным питанием. Расширен банк вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы в сложившейся ситуации.