Белград, , 23:15 — REGNUM Шестой военно-транспортный самолёт Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России приземлился на авиабазе «Батайница» в Сербии, сообщает 3 апреля Минобороны РФ.

На его борту в Сербию доставлены российские военные эпидемиологи, специалисты войск РХБЗ и спецоборудование для диагностики и дезинфекции.

Напомним, всего Минобороны запланировало совершить 11 авиарейсов для доставки в Сербию специалистов, техники и гумпомощи для противодействия коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичную операцию российские военные уже проводят на территории Италии, более всех в Европе пострадавшей от коронавируса.

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