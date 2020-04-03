Каир, , 23:39 — REGNUM До 985 возросло количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Египте. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Согласно данным официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, за сутки в стране было подтверждено заражение коронавирусом у трёх иностранцев и 117 граждан Египта.

Среди людей с выявленным заражением коронавирусом есть те, кто вернулся из-за рубежа, а также граждане, контактировавшие с заражёнными людьми. При этом Мугахед уточнил, что новых очагов распространения COVID-19 на территории страны выявлено не было.

За прошедшие сутки были зарегистрированы также девять новых случаев летального исхода в результате заболевания COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 66, выздоровели и выписаны из больниц 216 пациентов.

Министр здравоохранения Египта Хала Зайд отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране составляет 0,4 на миллион жителей. Это значительно меньше, чем в других странах Ближнего Востока, где этот показатель может составлять от 17 до 500 на миллион жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Египта выразили готовность оказать помощь Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.

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