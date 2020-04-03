Берлин, , 23:05 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавируса в Германии достигло 85 439, передаёт N-tv.

За минувшие сутки количество подтверждённых случаев выросло на пять с половиной тысяч, а количество летальных исходов — на 150.

Число людей, скончавшихся от вызванного вирусом SARS-CoV-2 заболевания, достигло 1153.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 3 апреля заявила, что введённые ранее ограничительные меры отменять рано.

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