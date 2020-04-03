Киев, , 23:04 — REGNUM ДО 1072 человек возросло количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией на Украине. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.

По состоянию на 22:00 мск лабораторно подтверждено 1072 случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составило на этот же момент 27 случаев. Число выздоровевших от COVID-19 составило 23 случая, у этих пациентов при повторном тестировании не было выявлено коронавирусной инфекции в организме.

За сутки число выявленных случаев заражения возросло на 130 человек, количество умерших от последствий COVID-19 за сутки составило четыре человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская Верховная Рада стала одним из чемпионов по процентному отношению количества депутатов с выявленным заражением коронавирусом к их общему числу.

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