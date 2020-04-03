Брюссель, , 23:04 — REGNUM Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что Европейский союз находится в процессе разработки способов вовлечения стран Западных Балкан в работу собственных механизмов по преодолению коронавируса. Данное заявление было сделано европейским политиком 3 апреля в ответ на письмо глав парламентов стран Западных Балкан от 25 марта.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Сассоли:

«Мы живем во время беспрецедентного вызова, который нам предъявила пандемия COVID-19. Глобальные проблемы не могут иметь национальных решений и эта пандемия во многих отношениях является проверкой нашей европейской солидарности. Институты ЕС хорошо справляются и представили единый фронт, предлагающий общеевропейские решения — решения, основанные на солидарности и предполагающие, что наиболее затронутые страны не останутся без помощи».

Однако Сассоли не дал конкретного ответа на просьбы представителей Западных Балкан о снятии ЕС запрета на экспорт медицинских товаров для этих стран, страдающих от нехватки медицинского оборудования и вынужденных закупать его у Китая, а также о присоединении стран Западных Балкан к совместным соглашениям ЕС о совместных поставках медицинского и защитного оборудования в эпоху борьбы с пандемией COVID-19, а также о пересмотре ныне заявленных целей средств из фондов Инструментов предвступительной помощи (IPA II) с тем, чтобы часть средств из этих фондов была направлена на поддержку борьбы стран Западных Балкан с коронавирусом.

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