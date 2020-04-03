Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры на тему созыва глав государств — постоянных членов Совбеза ООН по поводу пандемии COVID-19, сообщил 3 апреля заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп и президент Макрон обсудили предстоящий созыв саммита «пятёрки» Совета Безопасности ООН для усиления сотрудничества в борьбе с пандемией и гарантий международного мира и безопасности», — указано в его сообщении.

Напомним, ранее посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что Трамп хотел бы собрать саммит «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН в США.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент США и страны Евросоюза являются главными очагами коронавируса в мире.

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