Тула, , 22:28 — REGNUM Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в ходе контрольных мероприятий выявлены 18 случаев нарушения жителями региона режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает вечером 3 апреля пресс-служба ведомства.

«Управление располагает сведениями о 18 фактах нарушения режима изоляции на территории Тульской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем фактам в настоящее время проводятся процессуальные действия по возбуждению дел об административных правонарушениях. По двум случаям уже приняты меры административного воздействия.

«Вынесены два постановления об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП, два протокола по части 1 статьи 19.4 КоАП направлены на рассмотрение в суд по подведомственности», — говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, на территории Тульской области официально подтверждено 17 случаев заражения коронавирусной инфекций. Трое пациентов излечились и были выписаны из медицинских учреждений.

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