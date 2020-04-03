Майкоп, , 22:35 — REGNUM Указ, запрещающий жителям покидать места проживания, подписал в связи с угрозой эпидемии коронавируса глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба правительства Республики.

Согласно указу, который вступит в силу с 23:00 мск 3 апреля, жителям Адыгеи запрещается покидать места проживания, кроме исключительных случаев. Таковыми являются: обращение за экстренной (неотложной) медпомощью, а также случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту, либо от места осуществления деятельности (в том числе работы) в производстве и торговле продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарственными препаратами.

Гражданам разрешено делать покупки в ближайших магазинах и аптеках, выгуливать домашних животных, выносить бытовой мусор, посещать лиц, которым нужен уход. Введён ряд ограничений и на передвижение транспортных средств, кроме доставки продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Все граждане, на которых не распространяются ограничения, в частности, волонтёры, работники госорганов и прочие обязаны будут иметь при себе спецпропуска.

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