Тирана, , 22:34 — REGNUM В полдень 3 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты Албании опубликовало новые данные по ситуации с COVID-19 в стране. За последние сутки в Албании было выявлено 27 новых случаев заражения — таким образом, всего в стране подтверждено 304 случая заражения.

Только за последние сутки от заболевания полностью излечились 13 человек. 89 граждан страны уже сумели превозмочь болезнь, среди них 80-летняя женщина и пятнадцать представителей медицинского персонала.

Число жертв коронавируса в стране на данный момент составляет 17 человек.