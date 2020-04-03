Мурманск, , 22:10 — REGNUM Трех жителей Мурманской области, нарушивших режим самоизоляции, принудительно госпитализировали по решению суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Двое из них — семейная пара — были в круге контактов с предположительно заражённым человеком. Им было выдано предписание, по которому они должны были быть госпитализированы. Однако супруги проигнорировали ограничения и отказались ехать в больницу. Третий нарушитель — женщина, вернувшаяся из туристической поездки на Кубу. Она не ушла на 14-дневный карантин, кроме того, продолжила ходить на работу.

«В ходе мониторинга Роспотребнадзором соблюдения режима карантина этими гражданами выяснилось, что все они не соблюдают ограничения, создавая реальную угрозу распространения CoViD-19», — отметили в штабе. Первое в области решение о принудительной изоляции нарушителей сегодня вынес Октябрьский районный суд Мурманска. Их принудительно поместят на карантин в областную больницу им. Баяндина.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение режима самоизоляции предварительно стало причиной заражения нескольких жителей города Апатиты. Местный житель, вернувшийся с Кубы, не проигнорировал требование самоизолироваться, после чего опасный вирус был обнаружен у тех, кто с ним контактировал. Сегодня коронавирус был также подтвержден у трех медиков городской больницу, часть здания пришлось закрыть на карантин.