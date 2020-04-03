Москва, , 22:09 — REGNUM Четыре пациента с диагнозом «двусторонняя пневмония» и с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию скончались в Москве. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

Трое пациентов были в возрасте от 80 до 86 лет. Ещё один умерший был мужчиной 34-х лет. Он находился на искусственной вентиляции лёгких четыре дня.

Самый молодой пациент среди погибших страдал хроническим бронхитом, у него были проблемы с поджелудочной железой и с сердцем. Кроме двусторонней пневмонии у пациента были зафиксированы отёк лёгких и головного мозга, множественные кровоизлияния и полнокровие внутренних органов.

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