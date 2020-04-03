Париж, , 22:03 — REGNUM Количество летальных исходов заражения коронавирусом во Франции превышает шесть с половиной тысяч, сообщили 3 апреля во французском минздраве.

За минувшие сутки число умерших от заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, составило 588. Полторы тысячи человек умерли за время эпидемии в домах престарелых.

Напомним, во Франции объявлен карантин. Число инфицированных коронавирусом превышает 64 тысячи.

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