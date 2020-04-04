Тегеран, , 07:46 — REGNUM Полицейские силы юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан изъяли 832,6 килограмма запрещенных наркотиков в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 апреля.

Командующий пограничными войсками провинции Систан и Белуджистан полковник Мохаммад Моллашахи заявил, что в ходе операции было изъято около 832.6 килограммов запрещенных наркотиков. По его словам, из изъятой партии 565.6 килограммов составляли опиум, а 267 килограммов — гашиш.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизациюсвоих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.

Согласно Всемирному докладу о наркотиках, в 2017 году Иран изъял самое большое количество опиума, что составило 39% от общемирового объема.