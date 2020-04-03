Москва, 3 апреля 2020, 22:01 — REGNUM Вся необходимая социальная помощь будет оказана гражданам России, оставшимся за рубежом и сообщившим сведения о себе. Об этом 3 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Правительство РФ выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей для оказания необходимой социальной помощи гражданам России, оказавшимся за рубежом.
Социальная помощь будет предоставлена российским гражданам, предоставившим соответствующие сведения о себе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России приостанавливаются международные авиарейсы для вывоза российских граждан из-за рубежа. В дальнейшем вывоз граждан РФ будет осуществляться по специальному графику.
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