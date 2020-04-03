Апатиты, Мурманская область, , 21:51 — REGNUM Трое медработников Апатитско-Кировской ЦРБ заразились коронавирусом SARS-CoV-2, медучреждение закрыли на карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, собирается эпидемиологический анамнез.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус был обнаружен у жителя Апатиты, который недавно вернулся с Кубы. Мужчина нарушил режим самоизоляции и позже вирус был обнаружен у тех, кто с ним контактировал.