Тегеран, , 08:01 — REGNUM Медсестра больницы в городе Дельфан (западный Иран) отложила свою свадебную церемонию, чтобы помочь пациентам, заражённым коронавирусом, также известным как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 апреля.

Мариам Моради запланировала свадьбу на 16 марта, но из-за вспышки коронавируса предложила своему жениху отложить свадьбу, и пока помочь людям, нуждающимся в уходе и медицинской помощи.

Также сообщается, что все было готово к проведению пышной свадьбы, однако молодая пара решила отложить ее до тех пор, пока смертельный вирус не покинет окончательно территорию Ирана. Кроме того, было принято решение потратить часть свадебных денег на покупку масок для жителей города.

Ранее глава управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что 16 711 человек из общего числа 50 468 инфицированных коронавирусом выжили, 3 160 человек умерли. По его словам, за последние 24 часа из-за смертельного вируса погибло 124 человека.