Тегеран, , 08:03 — REGNUM В седьмую ночь специальной культурной программы (Nowruzhaneh) иранский певец Хамид Асгари вышел со своей группой на сцену в башне Милад (Тегеран) и выступил в режиме онлайн перед тысячами поклонников и соотечественников, которые находятся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 апреля.

В соответствии с мерами, принятыми должностными лицами, ответственными за культурные мероприятия, санкционированные министерством культуры и соответствующим департаментом живые концерты перед пустым залом проходят по всей стране для оказания поддержки людям, которые сидят дома на фоне вспышки болезни. Последний из них был исполнен в башне Милад популярным певцом Хамидом Асгари и его группой.

Онлайн-концерты выдающихся певцов и музыкальных коллективов, некоторые из которых были исполнены артистами без какой-либо государственной поддержки либо организованные муниципалитетом Тегерана были с восторгом встречены иранской аудиторией.