Кострома, , 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.

Чиновник заявила, что, по результатам анализа, женщина, которая скончалась 2 апреля, была инфицирована вирусом SARS-CoV-2. Соответствующие данные получены из московской лаборатории.

Ерёмина «Причина смерти установлена: хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление лёгких, коронавирусная инфекция».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в больнице Костромского округа №2 умерла женщина в возрасте 70 лет. Госпитализирована она была 30 марта с подозрением на COVID-19.

Она прошла тестирование на наличие коронавируса, результаты которого ожидались из Москвы. 2 апреля пациентки не стало, результаты анализа получены костромскими врачами сегодня, 3 апреля.

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