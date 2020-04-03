Москва, , 21:19 — REGNUM Правительство выделило МИД России около 500 млн рублей на оплату проживания за рубежом российских граждан, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что с полуночи 4 апреля будет прекращено выполнение международных авиарейсов для вывоза домой российских граждан. Дальнейший вывоз туристов будет осуществляться по специальному графику — через заявки, которые можно будет оставить на портале государственных услуг.

В оперативном штабе также сообщили, что сроки действия документов, на основании которых российские граждане находятся за границей, в случае необходимости будут продлены. До возвращения в Россию находящимся за рубежом будет оказана социальная помощь.

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